Жителя Коми будут судить за то, что он не пошел в армию

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В Печоре 23-летнего местного жителя обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого молодой человек получил повестку. Он должен был пройти медицинскую и призывную комиссии, однако в военкомат не пришел. При этом он не предоставил документы, подтверждающие право на освобождение или отсрочку от службы. Кроме того, у печорца не было уважительных причин для неявки.

Фигурант признал свою вину. Молодой человек объяснил, что не являлся в военкомат из-за того, что злоупотреблял алкоголем. Уголовное дело направили в суд.

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