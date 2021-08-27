Трое сыктывкарцев захотели продажной любви и лишились 150 тысяч рублей

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Под предлогом оказания интимных услуг мошенники украли у троих жителей Сыктывкара около 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, молодой человек 1996 года рождения нашел контакты девушки, которая предложила встретиться у нее дома. Сыктывкарец приехал туда, и незнакомка потребовала внести предоплату. Молодой человек перевел полторы тысячи рублей, после чего выяснилось, что нужно заплатить еще 20 тысяч рублей в качестве страховки, а затем сумму в качестве брони заказа. Житель Коми простоял у подъезда около часа, но с девушкой так и не увиделся.

Ему перезванивали с различных номеров телефонов и под разными предлогами продлевали время ожидания. Сыктывкарцу сообщили, что банковская операция по внесению суммы бронирования якобы не прошла, и поэтому деньги нужно перевести снова. Вскоре залог достиг 88 тысяч рублей. Горожанин понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

Аналогичным способом лишился денег сыктывкарец 1984 года рождения и жительница столицы 1988 года. Мужчина лишился 21 тысячи рублей, женщина – 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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