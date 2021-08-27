Усть-Вымский и Ижемский районы Коми лидируют по числу заболевших коронавирусом

Выявлено ПЦР-тестированием 62 395 (+248) случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

Названы самые зараженных коронавирусом районы Коми. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди сельских поселений лидируют Усть-Вымский и Ижемский районы. Там за сутки официально подтвердились 16 и 15 случаев инфицирования, соответственно.

Среди городов традиционно первую строчку занимает Сыктывкар. За прошедшие 24 часа 91 житель столицы заразился коронавирусом. На 40 случаев меньше зарегистрировано в Ухте. За минувшие сутки 51 человек получил положительный ПЦР-тест.

Всего под медицинским наблюдением находятся 8 092 человека.