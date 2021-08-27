В Коми мужчина ударил девушку дверцей от шкафа и обокрал двух человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Удорском районе 37-летнего жителя Междуреченск признали виновным в краже и причинении легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 19 июня. Мужчина выпил у себя дома со своей девушкой. В какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник взял дверцу от антресоли и ударил девушку по большому пальцу ноги. В результате пострадавшая получила легкий вред здоровью.

Кроме того, 29 июня мужчина, будучи в гостях у своего приятеля, украл у него пакет с продуктами и деньгами. Спустя пару дней он был в гостях у подруги своей матери. Злоумышленник украл из ее кошелька все находившиеся в нем деньги. Общий ущерб от краж составил 8,5 тысячи рублей. Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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