В Сыктывкаре с 30 августа начнут подавать тепло

В Сыктывкаре возобновляется подача тепла в социальные учреждения
Фото: архив "КП"
С 30 августа во все соцучреждения начнут подавать тепло. Об этом сообщили в городской мэрии.
Уточняется, что отопление будет включено в детских садиках, школах, вузах и ссузах, а также в больницах и поликлиниках.
Добавим, что уже сегодня ночью в Сыктывкаре температура воздуха при прояснениях опустится до -1 градуса. Днем же столбик термометра покажет +14...+16 градусов.
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