В Коми привили более 19 тысяч жителей Заполярья

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В Коми более 19 тысяч жителей Заполярья сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Воркуты.

Массовая вакцинация в городе началась в январе. Прививочные пункты работают на базе поликлиники и ФАПов. Кроме того, в Воркуте функционируют шесть передвижных пунктов вакцинации. Их организовали в офисе «Мои документы», здании администрации, ТЦ «Мир», спортивном комплексе «Олимп». Кроме того, пункты вакцинации действуют и на предприятии «Воркутауголь».

По состоянию на четверг, 26 августа, вакцинацию прошли более 19 тысяч человек. Уточняется, что 16 тысяч тысяч получили оба компонента вакцины. В администрации заверили, что сейчас вакцины достаточно. На этой неделе в Воркуту поступила крупная партия «Спутника».

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