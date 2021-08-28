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Происшествия28 августа 2021 9:57

В Коми Mercedes сбил семилетнего ребенка: он в больнице

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 27 августа, в Прилузском районе Mercedes-Benz сбил ребенка 2014 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в три часа дня в Объячево. Водитель 2000 года рождения ехал за рулем Mercedes-Benz по улице Октябрьской. Иномарка сбила мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом голени. Мальчика увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что он был без сопровождения взрослых. Водитель иномарки получил права в этом году.

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