В Коми женщина за три месяца 125 раз нарушила ПДД

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Воркуте 37-летняя женщина-водитель за три месяца 125 раз нарушила правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

С апреля в Воркуте работают видеокомплексы, фиксирующие нарушения ПДД. Камеры установили на пяти аварийно-опасных участках дорог. Они регистрируют, прежде всего, превышение установленного скоростного режима.

В МВД рассказали, что 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Ссанг Йонг», за три месяца попала на камеры видеофиксации 125 раз. Чаще всего она превышала скорость на 20-40 км/ч, но иногда ездила и быстрее. Теперь ей придется заплатить более 60 тысяч рублей.

В полиции напомнили, что максимально допустимое «нештрафуемое» превышение скорости – 20 км/ч. Эта цифра – погрешность, призванная нивелировать точность в показаниях приборов.

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