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Происшествия28 августа 2021 12:15

В Коми Fiat сбил мужчину, стоящего возле машины

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 27 августа, в Усть-Цильме Fiat сбил мужчину 1943 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8:45. Мужчина 1963 года рождения ехал за рулем Fiat по автодороге Усть-Цильма – Сергеево-Щелье – Хабариха – река Сосья. Иномарка сбил пешехода, который стоял у припаркованного авто.

В результате ДТП пострадал мужчина 1943 года рождения. Он получил многочисленные ушибы. Пострадавшего увезли в больницу.

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