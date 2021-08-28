В Коми Fiat сбил мужчину, стоящего возле машины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 27 августа, в Усть-Цильме Fiat сбил мужчину 1943 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8:45. Мужчина 1963 года рождения ехал за рулем Fiat по автодороге Усть-Цильма – Сергеево-Щелье – Хабариха – река Сосья. Иномарка сбил пешехода, который стоял у припаркованного авто.

В результате ДТП пострадал мужчина 1943 года рождения. Он получил многочисленные ушибы. Пострадавшего увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми Mercedes сбил семилетнего ребенка: он в больнице