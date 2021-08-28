За сутки в Сыктывкаре еще 90 человек заразились коронавирусом

Фото: pexels.com

По состоянию на субботу, 28 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 536 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 53 097 пациентов. В Коми зафиксировали 251 новый случай заболевания коронавирусом, а за все время – 62 646 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 90 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 48 человек, а в Сыктывдинском районе – 18. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8094 человека.За последние сутки с учета сняли 103 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1457 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми скончались еще 16 пациентов с коронавирусом

За сутки выздоровели 536 пациентов