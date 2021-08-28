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Происшествия28 августа 2021 14:20

Жителя Коми задержали за кражу стройматериалов

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сосногорске 28-летнего мужчину подозревают в краже стройматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился директора одной из организаций. Он сообщил, что с территории базы, расположенной в поселке Поляна, неизвестные украли профнастил и обрезную доску. Директор уточнил, что это произошло вечером. Злоумышленники воспользовались отсутствием ограждений. Сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали ранее судимого 28-летний безработного безработного жителя соседнего населенного пункта. Мужчина признался в содеянном. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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