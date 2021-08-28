С начала года в Сыктывкаре сбили 40 велосипедистов

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С начала 2021 года в Сыктывкаре зафиксировали 40 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В результате этих ДТП пострадали 40 человек. В 13 случаях травмы получили управлявшие несовершеннолетние. Основными причинами этих ДТП стали нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

В МВД отметили, что нередко велосипедисты не соблюдают элементарные меры безопасности и совершают рискованные маневры. Так, мужчина 1975 года рождения ехал на велосипеде по проспекту Бумажников в Эжве. Он решил повернуть налево и попал под колес «Мицубиси».

На улице Островского под колеса мотоцикла попал велосипедист 1978 года рождения. В результате байк съехал в кювет. Травмы получили оба водителя. В частности, у мотоциклиста диагностировали перелом предплечья.

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