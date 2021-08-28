В Сыктывкаре бизнесмена оштрафовали за торговлю алкоголем в День молодежи

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В Эжвинском районе Сыктывкара индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя в День Молодежи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

День молодежи отмечался 27 июня. В магазине «Экбер» индивидуальный предприниматель продал алкоголь – пиво емкостью 0,45 литра за 70 рублей. Суд не нашел доказательств того, что бизнесмен контролировал действия сотрудников магазина. Мировой судья оштрафовал нарушителя на 20 тысяч рублей. Кроме того, у него должны конфисковать предметы административного правонарушения.

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