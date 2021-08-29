В Коми пятый день ищут 69-летнего грибника

Фото: "Лиза Алерт"

В Троицко-Печорске ищут Васильева Александра Валентиновича 1952 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 69-летний мужчина пропал в среду, 25 августа. В тот день житель Коми ушел за грибами и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Рост пропавшего – 182 сантиметра, он плотного телосложения с русыми волосами с сединой и голубыми глазами. Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, сапоги такого же цвета, а также синюю кепку с надписью «Речфлот». Житель Коми хромает, с собой у него черное ведро.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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