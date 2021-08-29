Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 28 августа, в Сыктывкаре Renault сбил велосипедиста 1971 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9:15. Renault ехал по улице Интернациональной. На регулируемом перекрестке с улицей Орджоникидзе водитель решил повернуть налево, в сторону улицы Ленина. При этом он не уступил дорогу и сбил велосипедиста. В результате ДТП пострадал велосипедист – мужчина 1971 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

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