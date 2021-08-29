Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2021 10:16

В Сыктывкаре Renault сбил велосипедиста

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 28 августа, в Сыктывкаре Renault сбил велосипедиста 1971 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9:15. Renault ехал по улице Интернациональной. На регулируемом перекрестке с улицей Орджоникидзе водитель решил повернуть налево, в сторону улицы Ленина. При этом он не уступил дорогу и сбил велосипедиста. В результате ДТП пострадал велосипедист – мужчина 1971 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала года в Сыктывкаре сбили 40 велосипедистов