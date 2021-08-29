В Коми Hyundai врезался в Chevrolet: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД

В субботу, 28 августа, в Усть-Куломском районе Hyundai врезался в стоящий Chevrolet, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 23.44 в селе Усть-Кулом. Hyundai ехал по улице Центральной. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в стоящий Chevrolet. В результате ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения, находившийся за рулем Hyundai. Он получил травмы различной степени тяжести.

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