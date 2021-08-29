В Сыктывкаре предлагают обустроить новый пешеходный переход у Центрального бассейна

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Сыктывкарские урбанисты предлагают обустроить новый пешеходный переход у Центрального бассейна. Об этом сообщается в группе «Городские проекты» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты напомнили, что под часами открылась обновленная площадка под часами. По их словам, она сохранила старые пешеходные потоки.

– А это значит, что сыктывкарцы продолжают переходить дорогу возле бассейна, – говорится в сообщении.

Активисты отметили, что в этом месте большое количество точек притяжения. В частности, это бассейн, стадион, площадь под часами, кафе, магазины и остановка. Кроме того, как отметили в «Городских проектах», родители паркуются с одной стороны и переводят ребенка в бассейн с нарушением ПДД. Поэтому, по мнению активистов, нужен полноценный наземный пешеходный переход. Они провели опрос, и 80% участников поддержали эту идею. Урбанисты планируют обратиться в администрацию города с инициативой обустройства пешеходного перехода.

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