За сутки в Сыктывкаре 91 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 29 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 607 человек, а за все время – 53 704. За последние сутки коронавирус подтвердился у 245 человек, а за весь период пандемии – 62 891.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 94 случая, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 47 человек, в Ижемском районе – 16, а в Усть-Вымском – 15. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8103 человека. За последние сутки сняли 90 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались четыре человека, а за весь период пандемии – 1461.

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