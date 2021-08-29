Село под Сыктывкаром из-за долгов осталось без уличного освещения

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Жители села Зеленец Сыктывдинского района жалуются на отсутствие уличного освещения. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, уже больше месяца назад включили уличное освещение в Сыктывкаре, Эжве и с сегодняшнего дня в Выльгорте. Только в селе Зеленец все еще не работают уличные фонари к электричеству. Жители интересовались, почему не включали освещение, а им говорили, что это связано с долгами за электроэнергию.

Эту информацию подтвердили в местной администрации. Власти села направили ходатайство в Министерство финансов, а также ведут работу с должниками. Как передает «Комиинформ», в администрации надеются, что в скором времени освещение будет восстановлено.

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