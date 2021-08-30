Сыктывкарец попал на сайт-клон, покупая через Интернет телефон

Невнимательность стоила сыктывкарцу сорок тысяч рублей. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

36-летний сыктывкарец хотел приобрести в интернете новый сотовый телефон на официальном сайте известного магазина техники и электроники, но попал на сайт-двойник. Выбрал нужную модель, оформил заказ и оплатил, перевёл на указанный номер счёта более 39 000 рублей. Оплата прошла, но товар покупатель так и не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что сотрудники полиции рассказывали о существующих схемах обмана, но все же пошел на риск и не проверил адресную строку сайта.

МВД по Республике Коми вновь и вновь призывает жителей внимательно покупать товар через Интернет. Убедитесь, что вы не попали на сайт-двойник. Обратите внимание на адресную строку, ведь она может отличаться от настоящего магазина несколькими символами. Почитайте отзывы предыдущих покупателей и никогда не торопитесь с оплатой заказа.

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