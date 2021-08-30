Начало сентября в Коми ознаменуется 3-градусными заморозками

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Начало сентября в Коми будет холодным. Отклонение от климатической нормы из-за арктического циклона будет четыре градуса, говорят региональные синоптики. По их словам, жителей республики ждут заморозки до -3 градусов.

- В сентябре сохранится холодная погода, с отклонением от климатической нормы в среднем на четыре градуса. При облачных прояснениях велика вероятность ночных заморозков 0...-3 градусов, - уточнили свой прогноз синоптики.

Погода за окном будет сильно отличаться на юге и севере. Так, жители южных районов ждет дневная температура в +14 градусов, на севере - до +7 градусов тепла.

Однако уже с четверга, 2 сентября, погода начнет налаживаться, обещают метеорологи.

- Циклоны принесут облачную более тёплую погоду, но с небольшими на севере умеренными дождями. На севере температурный фон заметно не поменяется, на юге потеплеет до +15...+20, - заключили специалисты ЦГМС Коми.

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