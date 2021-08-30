В Коми эвакуировали двоих мужчин, застрявших в ручье на автомобиле

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В Коми эвакуировали двоих мужчин, застрявших в лесу на автомобиле. Жители Ухты не смогли выбраться самостоятельно из ловушки и попросили помощи у спасателей.

Как уточняет «Комиинформ», инцидент произошёл в 15 км от ст. Пожня. Мужчины хотели переехать ручей, однако колёса машины застряли на настиле.

На спасение ухтинцев выезжал спецотряда СПАС-Коми. Мужчин эвакуировали в город, а вот машина так и осталась в лесу.

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