Причиной экстренной эвакуации людей из поликлиники в Сыктывкаре стал сломанный электроприбор

Фото: ГБУЗ РК "Сыктывкарская детская поликлиника №1"

В МЧС по Коми назвали причины экстренной эвакуации посетителей и персонала из здания детской поликлиники на Советской улице. В ведомстве заявили, что в помещении сработала пожарная сигнализация из-за сломанного электроприбора.

- В подсобном помещении произошла аварийная работа нагревательного электроприбора, что вызвало задымление помещения, - прокомментировали инцидент в министерстве.

Сообщается, что персонал клиники оперативно обесточил прибор и вывел людей на улицу до приезда пожарных. Пострадавших при эвакуации нет, заключили в МЧС.