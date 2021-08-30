Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми завели три уголовных дела об уклонении от службы в армии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Так, в Сыктывкаре и Печоре выявили факты уклонения от призыва на военную службу. При этом законных оснований для освобождения от нее у этих людей не было. Следственный комитет завел три уголовных дела.

В прокуратуре отметили, что органы внутренних дел вовремя не уведомляют военкоматы о призывниках возраста, в отношении которых возбуждены или прекращены уголовные дела. Из-за этого меры к уклонистам принимаются несвоевременно, либо не принимаются вовсе. Прокуратура также борется с сайтами с описанием способов незаконного уклонения от военной службы. В частности, речь идет о порталах, которые торгуют медицинскими справками. В августе в суд было направлено пять исковых заявлений. Прокуратура требует запретить распространение информации, опубликованной на таких сайтах.

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