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Общество30 августа 2021 12:26

Летевший в Сыктывкар самолет не смог приземлиться из-за выпивающих мужчин на взлетной полосе

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Самолет, летевший рейсом «Сочи - Сыктывкар», не смог совершить посадку в аэропорту столицы республики из-за двоих мужчин, которые решили выпить прямо на взлетно-посадочной полосе. Информация об этом появилась в телеграмм-каналах республики.

Заметили горожан по камерам видеонаблюдения, когда самолет был уже на подлете к аэродрому. Воздушное судно было всего в 4 км от точки посадки. Уточняется, что экипажу самолета пришлось сделать еще один круг прежде, чем нарушителей порядка вывели с территории аэропорта.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку. Начато расследование.

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