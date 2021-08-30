В Минобразования Коми рассказали, как пройдут торжественные линейки в школах

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Министр образования Коми Наталья Якимова рассказала, как 1 сентября пройдут торжественные линейки в школах.

По ее словам, торжественные линейки должны состояться, но при этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Якимова отметила, что мероприятия проведут в отдельных группах или отдельных классах. Если позволит погода, то, по ее словам, линейки пройдут на улице.

– Единственное наше требование – не объединять классы или группы, – подчеркнула министр.

Якимова попросила родителей учеников прийти в масках. Как и в прошлом году, им измерят температуру, а также зададут вопросы о самочувствии.

Для учебного процесса также сохраняются прошлогодние требования: утренний фильтр, кабинеты, закрепленные за классами, маски и перчатки у работников пищеблока. Немного вырастет количество детей, обучающихся во время второй смены. Как передает «Коми Гор», это опять же связано с антикоронавирусными ограничениями.

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