Названы города и районы Коми с наибольшим приростом больных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 8 108 человек Фото: Архив "КП"

Стало известно, какие города и районы Коми дали больший прирост за сутки по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Свежие данные озвучили в Роспотребнадзоре республики.

Из 243 новых фактов инфицирования 92 было зарегистрировано в Сыктывкаре. На втором месте по количеству свежих случаев заболевания расположилась Ухта (42 зараженных за сутки). Третью строчку занимает Ижемский район с 13 заболевшими. На один случай меньше (12) было зарегистрировано в Сыктывдинском районе Коми.

Всего в республике выявлено ПЦР-тестированием 63 134 случая заболевания COVID-19 за все время пандемии.

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