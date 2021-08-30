В Сыктывкаре 15 дошкольников заболели коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 30 августа, в детских садах Сыктывкара 15 воспитанников заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в детских садах работают 4178 человек. На сегодняшний день 41 из них болеет коронавиусом. Уточняется, что это 0,98% от общего количества. В дошкольные учреждения Сыктывкара ходят 20 179 человек. Коронарусом заразились 15 воспитанника детских садов, что составляет 0,07% от общего количества.

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