Житель Коми оскорбился рекламой доставки воды на плакате «Родина-мать зовёт!»

Воркутинца возмутила реклама доставки воды на плакате «Родина-мать зовёт!» Фото: Архив "КП"

В Коми разгорается очередной скандал из-за неуважительного отношения к символике Великой Отечественной войны. В этот раз в центре конфликта оказалась компания по доставке воды из Воркуты, которая разместила свою рекламу на плакате «Родина-мать».

Как сообщает УФАС по Коми проверка была инициирована после обращения местного жителя, который возмутился и оскорбился неуместностью рекламы. Экспертиза, проведенная службой, подтвердила негодования воркутинца.

- Использование образа «Родина-мать» в коммерческих целях кощунственно и с морально-этической точки зрения неприемлемо; символ «Родина-мать» с плаката Тоидзе признаётся символикой Победы, использование которой в коммерческой деятельности признаётся неэтичной, - говорится в тексте проверки.

Добавим, что дело будут рассматривать 27 сентября.

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