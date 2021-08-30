Коми получила крупную дозу вакцины от коронавируса

В Коми доставлено свыше 30 тысяч доз вакцины Фото: Архив "КП"

В Коми доставлена крупная партия вакцины, сообщает Минздрав республики. В регион прибыло более 30 тысяч доз препарата. Речь идет о «Спутнике V» и «Спутнике Лайт».

- В Коми поступило 22 800 доз однокомпонентного препарата и 9 тысяч доз «Спутника V», - уточнили в министерстве.

На сегодняшний день процедуру вакцинации прошли более 126 тысяч человек. Первый компонент прививки успели уже поставить более 247 тысяч человек.

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