В Коми пять человек перевели 1,5 миллиона рублей лжебанкирам

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Пятеро жителей Коми перевели мошенникам в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По данным полиции, жертвами мошенничества стали три сыктывкарца, а также два жителя Корткеросского района и Усинска. Так, жительнице столицы Коми 1955 года рождения позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что некто пытается оформить на женщину кредит, в счет уплаты которого банк может списать все ее деньги. Сыктывкарку убедили перевести деньги на, якобы, резервные номера банковских счетов. Женщина пошла к банкомату и перевела 200 тысяч рублей.

Кроме того, сыктывкарка 1984 года рождения перевела злоумышленникам 499 400 рублей, жительница Эжвинского района 1959 года рождения лишилась 200 тысяч рублей, а житель Усинска 1973 года рождения потерял более 160 тысяч рублей. Житель Корткеросского района 1981 года рождения взял в кредит в 400 тысяч рублей и перевел им все заемные средства. Возбуждены уголовные дела.

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