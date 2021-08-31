Житель Коми отправится в тюрьму за вождение авто в нетрезвом виде

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Выпил - сиди дома. Но не все соблюдают это главное правило. Житель Коми отправится в тюрьму за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает республиканская прокуратура.

Житель Усть-Куломского района и так был дважды судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и даже отбывал за это наказание: обязательные работы плюс был лишен автомобильных прав.

Но несмотря ни на что, в ночь с 10 на 11 апреля этого года после употребления горячительных мужчина вновь сель за руль автомобиля и поехал кататься. На дорогах Усть-Кулома горе-водителя остановили сотрудники ГИБДД, говорится в сообщении ведомства.

Теперь парень посидит и подумаем о своём поведении. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

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