В Коми пенсионерка перевела лжебанкирам 410 тысяч рублей, пытаясь их спасти

Фото: МВД по Коми.

Жительница Сосногорска поверила лжебанкирам и перевела им 410 тысяч рублей. Как так вышло, рассказывают в МВД по Коми.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, который сообщил: мошенники оформили на неё кредиты в разных банках, поэтому необходимо срочно отменить эти операции.

Женщина растерялась, но поверила незнакомцу и стала незамедлительно действовать по его указаниям.

- «Специалист банка» оформил на нее онлайн-кредит, а затем убедил потерпевшую перевести начисленные заемные средства в размере 410 000 рублей на разные абонентские номера телефонов, - говорится в сообщении ведомства.

Самое интересное, что женщина знала о подобных фактах мошенничества, но всё равно доверилась незнакомцу. Возбуждено уголовное дело.

Также уточняется, что номера телефонов, через которые выходили на связь лжесотрудники банка, зарегистрированы в Новосибирской, Архангельской, Тульской областях, в Москве и Красноярском крае.

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