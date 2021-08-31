В Коми 12-летний мальчик получил 30-процентный ожог тела после игры с бензином

У мальчика обожжено 30 процентов тела Фото: Архив "КП"

В Коми 12-летний мальчик получил сильные термические ожоги тела после неудачных забав с бензином и спичками. О несчастном случае рассказал заведующий травматологическим отделением РДКБ Михаил Смирнов. По его словам, у подростка в будущем тяжелое восстановление и долгая реабилитация.

Выяснилось, что компания детей где-то достала бензин и спички. Играя с опасными находками, у мальчика загорелась одежда. В больницу ребенок поступил с 30-процентным поражением кожных покровов. Медики приняли решение транспортировать мальчика в Нижний Новгород в ожоговый центр.

Сейчас подростка ждет несколько операций. Его состояние остается стабильным.

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