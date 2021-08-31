В сыктывкарском доме-интернате для престарелых снят карантин, введенный из-за вспышки COVID-19

Фото с официального сайта Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Сыктывкаре снят карантин в Тентюковском доме-интернате для престарелых. Ограничительные меры были введены из-за выявленной ранее вспышки коронавируса среди постояльцев. Напомним, ранее стало известно, что в соцучреждении ковид был обнаружен у 25 человек.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, на сегодняшний день болезнь успешно побороли 16 человек. Остальные же продолжают свое лечение в городских больницах. Угрозы распространения инфекции на данный момент нет, утверждают в министерстве.

- Новых случаев регистрации новой коронавирусной инфекции в учреждении не выявлено, карантинные мероприятия по выявленным случаям новой коронавирусной инфекции сняты, - цитирует ведомство БНК.

По данному факту начато расследование. До сих пор остается неизвестным, кто стал источником распространения вируса в стенах интерната.

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