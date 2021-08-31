В Коми девушка без прав врезалась в столб и попала в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 30 августа, в Воркуте ВАЗ-21140, которым управляла девушка без водительских прав, врезался в столб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 4:15 утра. Девушка 1994 года рождения ехала за рулем ВАЗ-21140 по улице Лермонтова. Она решила повернуть направо на улицу Комарова, однако не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП. В результате ДТП пострадала сама девушка. Ее увезли в больницу с закрытым перелом голени. Прав у пострадавшей никогда не было.

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