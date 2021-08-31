В Сыктывкаре захотевшие срезать дорогу горожане помешали сесть самолету

Фото: vk.com/international_airport_syktyvkar

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на днях в аэропорту столицы Коми. Двое посторонних людей на взлетно-посадочной полосе помешали сесть самолету, следовавшему по маршруту Сочи - Сыктывкар. Воздушному судно пришлось зайти на второй круг из-за невозможности совершить посадку.

Как сообщили в МВД по Коми, мужчина и женщина оказались на ВПП из-за того, что хотели срезать дорогу. Ранее в телеграмм-каналах сообщалось, что на территории аэропорта распивали алкоголь двое мужчин, однако в министерстве эту информацию опровергли. Уточняется, что на пару обратил внимание пилот самолета авиакомпании «UTair» и принял решение не совершать посадку.

- Пилот увидел людей без жилетов и принял решение уйти на второй круг. Пока возвращался, люди уже ушли с ВПП. Их задержали и доставили в линейный пункт полиции в здании аэропорта, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пассажиры, летевшие данным рейсом, недовольства не высказывали и заявлений на нарушителей порядка писать не стали. Однако без наказания сыктывкарцы не остались: на задержанных составили административные протоколы по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

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