В Коми 1 сентября стартует досрочная перепись населения

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В среду, 1 сентября, в Коми стартует досрочная перепись населения. Об этом сообщает Комистат.

Всероссийская перепись населения позволит узнать не только точное количество населения, но и получить более четкое представление о жителях. В ходе ее проведения будут собирать информацию о поле, возрасте, национальном составе, образовательном уровне, условиях жизни, источниках средств к существованию, занятости и многом другом. Эта информация нужна для прогнозирования, определения политики в области занятости населения и создания социальных проектов. Эти данные позволят оценить трудовой потенциал той или иной территории и основательно подойти к созданию новых рабочих мест.

Можно сказать, что каждый житель страны, который сообщит о себе информацию согласно переписному листу, примет участие в разработке социальных программ, говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В ходе ее проведения будут использоваться цифровые технологии. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября.

В труднодоступных населенных пунктах Республики Коми - тех, куда в октябре-ноябре добраться будет затруднительно, перепись в сентябре. Уточняется, что перепись пройдет в 113 населенных пунктах, находящихся в 12 муниципалитетах.

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