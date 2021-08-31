Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат более 280 тысяч пенсионеров Коми

Выплата полагается всем гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и получающим пенсии Фото: Архив "КП"

В Коми более 284 тысяч пенсионеров смогут рассчитывать на единовременную выплату, анонсированную президентом России Владимиром Путиным. Денежное пособие будет перечислено всем пенсионерам, как работающим, так и неработающим. Также выплата придет и людям с инвалидностью и детям, получающие пенсию по потере кормильца.

В ПФР отметили, что выплаты будут совершены 2 сентября. Их получат те граждане, получающие пенсию на карту. Те же, кто получает деньги на руки, получат единоразовое пособие в день пенсии.

Напомним, что выплата назначается в беззаявительном порядке, на основе имеющихся в ПФР данных.

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