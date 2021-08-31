В Сыктывкаре искали двух женщин, заблудившихся в лесу

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В понедельник, 30 августа, в Сыктывкаре спасатели искали двух женщин, заблудившихся в лесу.

Утром женщины 1979 и 1971 годов рождения ушли в лес в район дамбы поселка Краснозатонский. В какой-то момент они поняли, что потерялись. Одна из женщин позвонила родным. Те искали их до пяти вечера, а затем обратились к спасателям. Они посоветовали женщинам оставаться на месте. Однако одна из них запаниковала, бросила подругу и пошла самостоятельно искать дорогу. Спасатели разбились на группы и методом окружения нашли сначала одну женщину, а затем другую. Как передает «Комиинформ», далеко разбежаться они не успели.

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