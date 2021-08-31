В Коми требуют заблокировать сайт о продаже регистрации иностранцам

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Прокуратура Коми требует заблокировать сайт о продаже регистрации россиянам и иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры обнаружили сайт, нарушающий законодательство в сфере миграции. Там предлагалось купить регистрацию по месту пребывания в Сыктывкаре на пять лет. За это просили 20 тысяч рублей. При этом по закону регистрируют людей бесплатно. В прокуратуре напомнили, что за фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность. Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании этой информации запрещенной к распространению в России. Сейчас это заявление находится на рассмотрении.

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