В Коми чиновников заставили защитить поселок от пожаров

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Администрацию поселения Диасеръя Усть-Куломского района обязали устранить нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, поселок должным образом не обеспечен первичными мерами пожарной безопасности. Еще в прошлом году администрацию обязали оборудовать подъезды к трем пожарным водоемам и организовать добровольную пожарную охрану. Еще одним требованием стало участие жителей в обеспечении мер первичной пожарной безопасности. Нарушения нужно было устранить до апреля 2021 года, но этого сделано не было. Таким образом администрация под угрозу возможность своевременного тушения возможного пожара, жизнь и здоровье людей, а также целостность имущества. Прокуратура обратилась в суд, и тот обязал власти поселка устранить нарушения.

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