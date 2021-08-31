Житель Коми, убивший мужчину 19 ударами ножа, пытался оспорить приговор

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В Печоре 31-летний местный житель, признанный виновным в убийстве, пытался оспорить приговор в Верховном суде Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в феврале. Житель Печоры пришел домой к сопернику. Злоумышленник нанес ему 19 ударов ножом. В результате пострадавший скончался. Убийца заявил, что был очень зол на покойного, поскольку тот жил с его бывшей девушкой. Мужчина полностью признал свою вину.

Жителя Печоры приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен заплатить родителям покойного 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Осужденный не согласился с приговором и решил его обжаловать. Однако Верховный суд Коми не стал менять наказание убийце. Приговор вступил в законную силу.

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