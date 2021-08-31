Житель Коми потерял 2,4 млн рублей на липовой бирже

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В дежурную часть МВД по Воркуте поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он сообщил, что под предлогом оказания брокерских услуг у него похитили крупную сумму денег.

Горожанин пояснил, что нашел сайт одной из бирж. Платформа предлагала инвестировать денежные средстве для получения дохода через куплю-продажу акций различных предприятий. Перед тем, как делать ставки, мужчина выбрал себе брокера. Под его руководством он в течение нескольких дней перечислял на счет через приложение «Киви кошелек» денежные средства. На них виртуальный помощник должен был закупить акции. Общая сумма вложений воркутинца достигла более 2,4 миллиона рублей, часть из которых – личные сбережения, часть – кредитные средства. Однако обогатиться ему не удалось, вывести свои средства и начисленные проценты мужчина не смог, а интернет-ресурс стал не доступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Проводятся следственно-оперативные мероприятия. По месту жительства и работы потерпевший был информирован полицейскими о подобных фактах мошенничества, - заключили в МВД.

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