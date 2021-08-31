В Коми чиновников обязали разработать проект освоения лесов

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Управлением строительства и ЖКХ администрации Прилузского района обязали разработать проект освоения лесов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в прошлом году управлению для реконструкции автомобильной дороги местного значения предоставили лесной участок Прилузского лесничества. Однако управление не разработало проект освоения лесов ни не получило на него положительное заключение государственной экспертизы. В прокуратуре подчеркнули, что это является нарушением закона.

В документе должны содержаться данные о разрешенных видах и проектируемых объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, а также по охране животных и водоемов.

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