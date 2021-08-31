В Коми назвали лучшие сельские школы

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В Коми назвали лучшие сельские общеобразовательные школы 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

Победителем конкурса «Топ лучших сельских школ» школа села Щельябож в Усинске. Победителем конкурса «Лучшая сельская школа Коми» стала Выльгортская школа №2 в Сыктывдинском районе. Второе место заняла школа, расположенная в Корткеросе, а третье – Вочевская средняя общеобразовательная школа в Усть–Куломском районе. Победителей и призеров наградили в рамках празднования Дня сельской школы, 28 августа.

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