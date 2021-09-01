На жителя Коми пытались оформить кредит в полмиллиона рублей

Фото: pixels.com

Мошенники пытались оформить на жителя Ухты 1952 года рождения кредит в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинцу позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что злоумышленники пытаются оформить на пенсионера кредит. «Правоохранитель» заявил, что пенсионер должен сам взять 500 тысяч рублей в кредит и перевести на «страховой» счет. Тогда, как заверил собеседник, злоумышленники не смогут получить деньги пенсионера.

Ухтинец через свой телефон стал выполнять некоторые действия, которые диктовал ему лжеправоохранитель. Однако вскоре мужчина заподозрил неладное и прекратил общение с незнакомцем. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД добавили, что злоумышленник звонил с телефона, номер которого зарегистрирован в Московской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми перевела мошенникам 200 тысяч рублей