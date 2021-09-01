В Коми тяжелобольного мужчину доставили на вертолете в реанимацию

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Во вторник, 31 августа, в Печоре на вертолете эвакуировали 52-летнего тяжелобольного мужчину.

Мужчина ушел в лесную избушку из Березовки. Ему нужно было проверить свои угодья. В какой-то момент житель Коми перестал выходить на связь. Впоследствии он дозвонился родным и сообщил, что заболел и плохо себя чувствует. Где находится изба, знал только друг печорца. Он и рассказал примерные координаты. На место вылетел вертолет со спасателями и врачами. Как передает «Комиинформ», мужчину нашли и доставили в реанимацию.

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