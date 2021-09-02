В Коми пятый день ищут 32-летнего мужчину

Фото: vk.com/club154297025

В Усинске ищут Семенова Юрия Анатольевича 1989 года рождения. Об этом сообщает сообщество «Хорошие люди Усинска».

Мужчина пропал еще 29 августа. В тот день он покинул производственную базу на Головных сооружениях. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Рост пропавшего – 170 сантиметров, он плотного телосложения со светло-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Из особых примет мужчины – шрам с правой стороны носа.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 89635570154 (волонтеры), а также 02 и 112 (полиция).

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