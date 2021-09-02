Жители Коми могут пройти углубленную диспансеризацию

За два месяца обследование прошли более полутора тысяч жителей Коми Фото: Архив "КП"

Жителям Коми доступна углубленная диспансеризация. Ее могут пройти лица старше 18 лет и те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию (начиная со второго месяца после выздоровления).

Углублённая диспансеризация стартовала в Коми, как и по всей России, с 1 июля этого года. Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

За два месяца обследование прошли более полутора тысяч жителей Коми. Из них 933 человека имеют два и более хронических заболевания, 595 - одно хроническое заболевание.

Целью проведения диспансеризации и профосмотров является раннее выявление основных хронических неинфекционных заболеваний - прежде всего болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания. К сожалению, COVID-19 не всегда проходит бесследно. Только своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, а также получить рекомендации медицинских специалистов и лечение.

Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления при наличии паспорта и полиса ОМС. Это можно сделать спустя 60 дней после того, как пациент переболел COVID-19. Если в этом году гражданин уже проходил диспансеризацию, то он может пройти дополнительные методы исследования углубленной диспансеризации.

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